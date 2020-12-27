«الإحصاء»: 49% زيادة في صادرات السكر خلال عام 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من سكر مكرر إلى 103.2 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 69.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 34 مليون دولار خلال عام بنسبة 48.9%.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر من السلع تامة الصنع بلغت 9.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 10 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 315.4 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 20.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2020 مقابل 22.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قيمته 2.1 مليار دولار خلال عام.