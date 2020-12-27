إرسال عينة من هيروين مضبوط مع ٣ عاطلين للمعمل الكيماوي

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم، بإرسال عينة من مخدر الهيروين المضبوط بحوزة 3 عاطلين بمدينة بدر للمعمل الكيماوى لفحصها.كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت ٤٨٠ جراما قبل ترويجها بمدينة بدر، بهدف التربح والكسب غير المشروع.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط ٣ عاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.