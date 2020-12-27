سوريون يهاجمون مواقع مليشيا تركية بعد مقتل شاب على يد عناصرها

هاجم مواطنون سوريون، اليوم الأحد، مواقع مليشيا فرقة السلطان مراد التابعة لتركيا بعد مقتل مواطن بريف رأس العين شمالي سوريا على يد عناصرها.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم أن اشتباكات مسلحة تجري بين الأهالي ومجموعات عسكرية تابعة لفرقة السلطان مُراد في قرية لوذي الواقعة بريف رأس العين بريف الحسكة، على خلفية مقتل شاب برصاص مسلحين من الفرقة قبل يومين لأسباب مجهولة في قرية لوذي.وأكد المرصد السوري أن عائلة الشاب المقتول هاجمت مواقع فرقة السلطان مُراد بعد تأكدهم من مقتل ابنهم على يد مسلحي الفرقة.ويأتي ذلك، في إطار استمرار الانتهاكات في مناطق عملية نبع السلام التي تسيطر عليها تركيا بالتعاون مع المليشيات الموالية لها.