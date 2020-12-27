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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محامي أصالة: الطلاق تم رسميا من 12 يومًا بسبب مماطلة طارق العريان

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:17 م
أصالة
أصالة
أمير محمد خالد
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تتصدر النجمة أصالة التريند من جديد بسبب قصة انفصالها وطلاقها من المخرج طارق العريان الذي أعلنت انفصالها منه منذ عام تحديدا في ديسمبر عام عام 2019، وحدثت ضجة كبيرة صباح اليوم بسبب تصريحات محامي أصالة بأن الطلاق رسميًا تم بين الثنائي من 12 يوم وتحديدًا يوم 15 ديسمبر.

وكشف محمد فهمي محامي أصالة في تسجيل صوتي لبرنامج et بالعربي أن أصالة وطارق العريان أشهروا طلاقهم في 9 ديسمبر عام 2019، ولكن لم ينفصلوا رسميًا بسبب أن محامي الثنائي شخص واحد وهو ما تسبب في مماطلة الطلاق حيث أن أوراق أصالة كانت بحوزته.

وقامت أصالة بالاستعانة بمحامي آخر وفشل في الوصول لحلول مع محامي طارق العريان إلى أن جاءت أصالة بالمحامي محمد فهمي وهو انهي الطلاق الرسمي، وقال محمد فهمي أن سبب تأخر الأنفصال هو مماطلة محامي طارق العريان وعدم رده علينا، مؤكدًا أن أصالة كانت تحاول طوال هذه الفترة إنهاء إجراءات الطلاق التي تمت بالفعل في وزارة العدل يوم 15 ديسمبر.

وبالانفصال الرسمي تكون أنتهت صفحة أصالة وطارق العريان والتي استمرت لمدة عام كامل حيث تعيش أصالة حالة حزن وأنكسار شديدة أكدت عليها بنفسها عند نشرها صورة طليقها طارق العريان مع زوجته الجديدة نيكول سعفان والتي عبرت فيها عن حزنها الشديد.

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