ضبط 5 قضايا أموال عامة وفساد إداري خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة، فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط 5 قضايا.تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.