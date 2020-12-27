مباحث الكهرباء تضبط ما يقرب من 12 ألف قضية

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية في المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (11945) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.