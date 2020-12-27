وفد من «قومي حقوق الإنسان» ومنظمات المجتمع المدني يزور سجن القناطر

زار وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، اليوم الأحد، سجن القناطر الخيرية، وتفقد معرض المشغولات اليدوية ومعرض منتجات السجون والحضانة والعيادات الخارجية للسجن.ضم الوفد كلا من، الدكتور صلاح سلاح والدكتورة نيفين مسعد، عضوي المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وداليا زيادة، مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة، والشيخ علي جمعة وممثلين عن المجلس القومي للطفولة.