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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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ريهام أيمن تخطف أنظار جمهورها على «إنستجرام» (صور)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:45 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
هبه محمد
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شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة، من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكانت ترتدي ريهام ثوبا أسود شتويا بقصة ناعمة، كما اعتمدت شعرها القصير منسدلا بطريقة عشوائية، وكتبت من خلال صورتها معلقة: "Good Afternoon Lovely People".

وعلى الصعيد المهني، يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.

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