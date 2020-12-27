برلماني: تطوير القاهرة التاريخية مشروع عملاق جديد في عهد السيسي

ثمن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة التاريخية، مؤكدًا أنه سيكون واحدًا من أهم المشروعات القومية العملاقة في عهد الرئيس، وستكون له أثاره الإيجابية على السياحة.وأشاد إسماعيل، في بيان، بالبدأ في الخطوات التنفيذية للمشروع وعرض الخطط المقترحة على الرئيس السيسى، والذي كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ المشروع، معربًا عن ثقته التامة فى إنجاز الهيئة لهذا المشروع بأعلى المعايير والمواصفات الهندسية والمعمارية التى ستعيد الوجه الحضارى للقاهرة التاريخية.وطالب النائب الحكومة بالإسراع فى تحديد حدود المناطق التي تشملها عملية التطوير والملكيات الموجودة والمنشآت واستخداماتها مع تعويض الشاغلين المستحقين عينيًا بوحدة بديلة أو ماليًا أو من خلال منحهم تكلفة إيجار سكن بديل لحين الانتهاء من أعمال التطوير، ومثلما حدث من قبل وبنجاح كبير في تطوير مثلث ماسبيرو ومنطقة تل العقارب والتي تحولت إلى "روضة السيدة"، معلنا تأييده لأعمال التطوير التى تتضمن الحفاظ على المبانى الأثرية وذات القيمة وإعطاء الأولوية لترميم المبانى التاريخية وإحياء النسيج العمرانى التاريخي للمنطقة وتشجيع استخدام شوارع المنطقة التاريخية كممرات مشاة وإعادة تنظيم حركة المركبات والعمل على إحياء الشخصية الاجتماعية والثقافية والحضارية للمنطقة من خلال تراثها الملموس.