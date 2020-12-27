إيران تخسر فرص إعادة الإعمار في سوريا

نقلت وكلة «مهر» الإيرانية، اليوم الأحد، عن إيراج رهبر، رئيس جمعية الإعمار في إيران، قوله إن طهران خسرت فرص إعادة الإعمار في سوريا، حيث لم يتم تنفيذ أي من الاتفاقيات التي وقّعت بين البلدين منذ عام 2018.وأضاف «رهبر»، الذي رافق الوفد الإيراني إلى سوريا لتوقيع اتفاقيات شملت إعادة الإعمار حينها: «إنه لم يحدث شيء منذ 2018، ولم نقم بأي عمل بشأن إعادة الإعمار في سوريا».وذكرت الوكالة أن «أيًا من البنود الواردة في الاتفاقيات المهمة التي تم التوصل إليها بين البلدين لم تترجم اقتصاديًا»، في إشارة إلى مذكرات وقّعت بين إيران وسوريا بشأن الاستثمار الإيراني في قطاعات الإسكان والنقل والمصارف.وأكدت أنه كان من المقرر على سبيل المثال بناء بلدة بسعة 200 ألف وحدة سكنية في دمشق، من قبل جمعية الإعمار في طهران، لكن هذا لم يتحقق.