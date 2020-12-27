تحرير 23 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

نجح رجال قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وبالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، خلال 24 ساعة، في ضبط (23132) مخالفة مرورية متنوعة، وفحص (66) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (11) منهم.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.وتم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.