تجديد حبس المتهمين بخطف فتاه وطلب فدية من أهلها

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس عاطل وزوجته، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بخطف طالبة بالتجمع الأول وطلب فدية من أهلها.وتلقى المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، من موظف مقيم بدائرة القسم بغياب نجلته عقب خروجها من مسكنهما وتوجهها للمدرسة محل دراستها، وبالإتصال بها هاتفيًا تجاوبت معه سيدة مجهولة وأخبرته باختطاف نجلته ومساومته على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها.وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية وزوجته مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام.وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد محمد حلمي وأحمد شحاتة ضباط مباحث القسم من ضبطهما بمسكنهما، وعُثر على المجنى عليها مقيدة داخل غرفة كائنة أعلى سطح العقار محل سكنهما.وبمواجهتهما أمام العميد إبراهيم بحبح مفتش المباحث، أقر الأول بسابقة قيامه إقتراض مبلغ مالى من المجنى عليها وبتاريخ الواقعة فوجئ بحضورها لمسكنه، ومطالبته برد المبلغ المالي، فإختمرت فى ذهنه فكرة احتجازها بالاشتراك مع زوجته وتكبيلها.وذلك لمساومة والدها على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحها، وبمواجهة الثانية بما جاء بأقوال زوجها أيدتها وبسؤال المجنى عليها اتهمتهما باختطافها.وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.