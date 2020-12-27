الإعدام لتاجر دواجن والمؤبد لسيدة فى واقعة قتل شقيقين بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، بالإعدام لتاجر دواجن والسجن المؤبد لقريبته، لقتلهما شقيقين في البساتين.صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي محمد السيد الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبدالغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.كشف أمر الإحالة، عن قتل المتهم «ب»، تاجر دواجن، المجني عليهما «أ.ح» وشقيقه «م.ح»، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك، بسبب خلافات دائمة بينه وبين المجني عليهما.وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة «ن.ح»، ربة منزل، اتصلت بالمتهم الأول حتى حضر إلى محل تواجدهما وبحوزته سلاح ناري غير مرخص وذخائر؛ وذلك لتنفيذ غرضه الإجرامى وأطلق منه عيارين ناريين صوب صدر المجني عليهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتهما قاصدًا من ذلك قتلهما.