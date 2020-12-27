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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

89 مليون اختبار للكشف عن كورونا فى روسيا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:54 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور" إجراء أكثر من 89 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا.

وذكرت الهيئة الروسية - في بيان اليوم الأحد - أنه لا يزال 656 ألفا و105 أشخاص في روسيا قيد الإشراف الطبي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي، مشيرة إلى إجراء 494 ألف اختبار للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت روسيا قد بدأت في الخامس من ديسمبر الجاري حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس "كورونا" بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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