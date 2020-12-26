«الإحصاء»: 127.6 مليون دولار صادرات مصر لسويسرا في 9 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لسويسرا بلغت 127.6 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 15.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 111.7 مليون دولار خلال عام.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن واردات مصر من سويسرا بلغت 687.7 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 698.1 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 10.4 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم بلغت 20.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2020 مقابل 22.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، كما تراجعت الواردات من 59.6 مليار دولار لـ 49.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.