برلماني: جولات الرئيس الميدانية تحيي الحماس في نفوس العمال

أكد المهندس معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، أهمية الجولات الميدانية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي كل أسبوع للوقوف على المشاريع القومية والعملاقة التي تقوم الدولة بتنفيذها، قائلا: "تحيي الحماس في نفوس العمال كما تؤكد على يقظة الرئيس في متابعة كل المشاريع بنفسه ومراجعة مدى التنفيذ والإنجاز".وأشاد النائب بحديث الرئيس السيسي مع المواطنين وتشديده عليهم على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة حتى تمر الموجة الثانية من كورونا، وهو ما يؤكد أن الحفاظ على صحة المصريين أولوية أولى لدى القيادة السياسية.وأوضح أن الدولة على استعداد تام اقتصاديا وصحيا واجتماعيا وعلى الأصعدة كافة لظهور الموجة الثانية من كورونا، لافتا إلى أن هناك خبرة كبيرة لدى مختلف أجهزة الدولة في التعامل مع الوباء حيث أن مصر حققت طفرة كبيرة في ملاحقة الوباء وتحجيمه خلال الشهور الماضية بما يدفع الأمل في مجابهة الموجة الثانية والتصدي لها.