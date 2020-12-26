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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

غرق زورق إيراني يقل 7 أفراد في مضيق هرمز

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:44 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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أعلنت الحكومة الإيرانية، مساء اليوم، غرق زورق إنزال على متنه 7 أشخاص قرب جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن سبب الحادث ما إذا كان خللا فنيا أو نتيجة لهجوم تعرض له الزورق.

يأتي ذلك في ظل توتر العلاقات الإيرانية الأمريكية بعد إرسال واشنطن غواصة نووية رفقة فرقاطات وحاملات طائرات إلى الخليج العربي.

وقال نائب قائد فيلق القدس الإيراني العميد محمد حجازي في وقت سابق اليوم، إنّ هناك إجراءات اتخذت لهزيمة الشيطان الأكبر (الولايات المتحدة) والانتقام لدماء قاسم سليماني، قائلًا إن هناك صفعتين أخريين أولهما هزيمة البرمجيّة الأمريكية في المنطقة، وهو ما يحدث الآن، فدول المنطقة لا تتحرك في اتجاه الإرادة الأمريكية، مما يعني هزيمة البرمجيّة الأمريكية وفرض الإرادة التي يقومون بها دون دفع أي ثمن.

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