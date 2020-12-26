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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الثلوج تتسبب في غلق عدة طرق بين ولايات شرق الجزائر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:09 م
الثلوج
الثلوج
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تسبب هطول الثلوج على ولايات الشرق الجزائري في غلق عدة طرق بين الولايات.

وأعلن مركز الإعلام وتنسيق المرور بالجزائر، اليوم، عن أن هطول الثلوج منذ فجر اليوم أدى إلى غلق الطريق الولائي رقم 137 الرابط بين بلدتي زيامة منصورية وإراقن سويسي، بولاية جيجل (شمال شرق).
وأضاف المركز- في بيان اليوم- أن الثلوج أغلقت الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو (شمال شرق)، كما أغلق الطريق الولائي رقم 159 الرابط بين بلديتي أوزلاقن وشلاطة، في ولاية بجاية.
وأشار إلى أنه في ولاية سطيف (شمال شرق)، تسببت الثلوج في غلق الطريق الولائي رقم 117 الرابط بين بلديتي العلمة وسطيف وبين فرجيوة وميلة، كما تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 87 بولاية باتنة (شمال شرق).

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