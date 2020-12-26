تعرف على ملف قائمة الترددات الجديدة للنايل سات 2021
السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:07 م
يبحث الكثير من المواطنين على ملف قائمة الترددات الجديدة للنايل سات 2021، بعد التحديث السنوي والموسمي أيضا للترددات سعيًا منهم وراء جودة أفضل على مستوى الصوت والصورة.
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 11179 -12149.
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: Saudia Qur’an.
تردد قناة القرآن الكريم 1
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 12053.
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 34
اسم القناة على الرسيفر: Al-majd3.
تردد قناة القرآن الكريم 2
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 12149.
الاستقطاب: افقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: 2 Qur’an.
تردد قنوات قرآن 3
معدل الترميز: 27500
القمر الصناعي: Nilesat
التردد: 12054.
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: 3 Qur’an
تردد القنوات الاخبارية
تردد قناة سكاي نيوز
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 11977.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: Sky News Arabia
تردد قناة سكاي نيوز
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 12149.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: Al Hadath News
تردد قناة بي بي سي
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 12198.
الاستقطاب: راسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: BBC News.
تردد قناة المصرية
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 11765.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: El Masryia.
تردد قنوات أبو ظبي
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 12226.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: Abu Dhabi.
تردد دي ام سي
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 11449.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: DMC.
تردد قناة سي بي سي
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 11785.
الاستقطاب: راسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: cbc.
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 12207.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: Al hayat.
تردد قنوات النهار
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 11488.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: Al Nahar.
تردد قنوات Rotana
معدل الترميز: 27500
التردد: 11296
القمر الصناعي: Nilesat
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: Rotana
ترددات قنوات MBC
معدل الترميز: 27500
التردد: 11862
القمر الصناعي: Nilesat
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: MBC 1
تردد قناة إم بي سي مصر
معدل الترميز: 27500
التردد: 12015
القمر الصناعي: Nilesat
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: MBC Masr
تردد قناة MBC مصر 2
معدل الترميز: 27500
التردد: 11938
القمر الصناعي: Nilesat
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: MBC Masr 2
تردد قناة mbc 4
معدل الترميز: 27500
التردد: 11559
القمر الصناعي: Nilesat
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: mbc 4
تردد قناة mbc action
معدل الترميز: 27500
التردد: 11476
القمر الصناعي: Nilesat
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: mbc action
1 - اضغط على Menu – القائمة.
2 - اختر خيارات – Options.
3 - تثبيت – Installation.
4 - اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.
5 - اختر القمر Nilesat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
6 - ادخل التردد.
7 - اختر القطبية (رأسي V أفقي H).
8 - معدل الترميز (27500).
9 - اضغط Ok
10 - قم بالحفظ – Save.
11 - احفظ ترتيب القناة على الرسيفر الخاص بك لتتمكن من المشاهدة في أي وقت.
ملف قائمة الترددات الجديدة للنايل سات 2021
تردد قنوات قرآنترددات قناة السعودية للقرآن الكريم
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 11179 -12149.
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: Saudia Qur’an.
تردد قناة القرآن الكريم 1
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 12053.
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 34
اسم القناة على الرسيفر: Al-majd3.
تردد قناة القرآن الكريم 2
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 12149.
الاستقطاب: افقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: 2 Qur’an.
تردد قنوات قرآن 3
معدل الترميز: 27500
القمر الصناعي: Nilesat
التردد: 12054.
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: 3 Qur’an
تردد القنوات الاخبارية
تردد قناة سكاي نيوز
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 11977.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: Sky News Arabia
تردد قناة سكاي نيوز
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 12149.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: Al Hadath News
تردد قناة بي بي سي
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 12198.
الاستقطاب: راسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: BBC News.
تردد قناة المصرية
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 11765.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: El Masryia.
تردد قنوات أبو ظبي
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 12226.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: Abu Dhabi.
تردد دي ام سي
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 11449.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: DMC.
تردد قناة سي بي سي
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 11785.
الاستقطاب: راسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: cbc.
قائمة الترددات الجديدة للنايل سات 2021تردد قناة الحياة
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 12207.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: Al hayat.
تردد قنوات النهار
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 11488.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: Al Nahar.
تردد قنوات Rotana
معدل الترميز: 27500
التردد: 11296
القمر الصناعي: Nilesat
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: Rotana
ترددات قنوات MBC
معدل الترميز: 27500
التردد: 11862
القمر الصناعي: Nilesat
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: MBC 1
تردد قناة إم بي سي مصر
معدل الترميز: 27500
التردد: 12015
القمر الصناعي: Nilesat
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: MBC Masr
تردد قناة MBC مصر 2
معدل الترميز: 27500
التردد: 11938
القمر الصناعي: Nilesat
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: MBC Masr 2
تردد قناة mbc 4
معدل الترميز: 27500
التردد: 11559
القمر الصناعي: Nilesat
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: mbc 4
تردد قناة mbc action
معدل الترميز: 27500
التردد: 11476
القمر الصناعي: Nilesat
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: mbc action
خطوات ضبط ملف قائمة الترددات الجديدة للنايل سات 2021كيفية استقبال جميع قنوات نايلسات الجديدة
1 - اضغط على Menu – القائمة.
2 - اختر خيارات – Options.
3 - تثبيت – Installation.
4 - اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.
5 - اختر القمر Nilesat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
6 - ادخل التردد.
7 - اختر القطبية (رأسي V أفقي H).
8 - معدل الترميز (27500).
9 - اضغط Ok
10 - قم بالحفظ – Save.
11 - احفظ ترتيب القناة على الرسيفر الخاص بك لتتمكن من المشاهدة في أي وقت.
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