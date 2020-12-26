تعرف على ملف قائمة الترددات الجديدة للنايل سات 2021

تردد قنوات قرآن

قائمة الترددات الجديدة للنايل سات 2021

خطوات ضبط ملف قائمة الترددات الجديدة للنايل سات 2021

ترددات قناة السعودية للقرآن الكريممعدل الترميز: 27500.القمر الصناعي: Nilesat.التردد: 11179 -12149.الاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 34.اسم القناة على الرسيفر: Saudia Qur’an.تردد قناة القرآن الكريم 1معدل الترميز: 27500.القمر الصناعي: Nilesat.التردد: 12053.الاستقطاب: رأسي V.معامل تصحيح الخطأ: 34اسم القناة على الرسيفر: Al-majd3.تردد قناة القرآن الكريم 2معدل الترميز: 27500.القمر الصناعي: Nilesat.التردد: 12149.الاستقطاب: افقي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: 2 Qur’an.تردد قنوات قرآن 3معدل الترميز: 27500القمر الصناعي: Nilesatالتردد: 12054.الاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: 3 Qur’anتردد القنوات الاخباريةتردد قناة سكاي نيوزمعدل الترميز: 27500.القمر الصناعي: Nilesat.التردد: 11977.الاستقطاب: عمودي H.معامل تصحيح الخطأ: 34.اسم القناة على الرسيفر: Sky News Arabiaتردد قناة سكاي نيوزمعدل الترميز: 27500.القمر الصناعي: Nilesat.التردد: 12149.الاستقطاب: عمودي H.معامل تصحيح الخطأ: 34.اسم القناة على الرسيفر: Al Hadath Newsتردد قناة بي بي سيمعدل الترميز: 27500.القمر الصناعي: Nilesat.التردد: 12198.الاستقطاب: راسي V.معامل تصحيح الخطأ: 34.اسم القناة على الرسيفر: BBC News.تردد قناة المصريةمعدل الترميز: 27500.القمر الصناعي: Nilesat.التردد: 11765.الاستقطاب: عمودي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: El Masryia.تردد قنوات أبو ظبيمعدل الترميز: 27500.القمر الصناعي: Nilesat.التردد: 12226.الاستقطاب: عمودي H.معامل تصحيح الخطأ: 34.اسم القناة على الرسيفر: Abu Dhabi.تردد دي ام سيمعدل الترميز: 27500.القمر الصناعي: Nilesat.التردد: 11449.الاستقطاب: عمودي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: DMC.تردد قناة سي بي سيمعدل الترميز: 27500.القمر الصناعي: Nilesat.التردد: 11785.الاستقطاب: راسي V.معامل تصحيح الخطأ: 34.اسم القناة على الرسيفر: cbc.تردد قناة الحياةمعدل الترميز: 27500.القمر الصناعي: Nilesat.التردد: 12207.الاستقطاب: عمودي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: Al hayat.تردد قنوات النهارمعدل الترميز: 27500.القمر الصناعي: Nilesat.التردد: 11488.الاستقطاب: عمودي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: Al Nahar.تردد قنوات Rotanaمعدل الترميز: 27500التردد: 11296القمر الصناعي: Nilesatالاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 34.اسم القناة على الرسيفر: Rotanaترددات قنوات MBCمعدل الترميز: 27500التردد: 11862القمر الصناعي: Nilesatالاستقطاب: رأسي V.معامل تصحيح الخطأ: 34.اسم القناة على الرسيفر: MBC 1تردد قناة إم بي سي مصرمعدل الترميز: 27500التردد: 12015القمر الصناعي: Nilesatالاستقطاب: رأسي V.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: MBC Masrتردد قناة MBC مصر 2معدل الترميز: 27500التردد: 11938القمر الصناعي: Nilesatالاستقطاب: رأسي V.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: MBC Masr 2تردد قناة mbc 4معدل الترميز: 27500التردد: 11559القمر الصناعي: Nilesatالاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: mbc 4تردد قناة mbc actionمعدل الترميز: 27500التردد: 11476القمر الصناعي: Nilesatالاستقطاب: رأسي V.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: mbc actionكيفية استقبال جميع قنوات نايلسات الجديدة1 - اضغط على Menu – القائمة.2 - اختر خيارات – Options.3 - تثبيت – Installation.4 - اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.5 - اختر القمر Nilesat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.6 - ادخل التردد.7 - اختر القطبية (رأسي V أفقي H).8 - معدل الترميز (27500).9 - اضغط Ok10 - قم بالحفظ – Save.11 - احفظ ترتيب القناة على الرسيفر الخاص بك لتتمكن من المشاهدة في أي وقت.