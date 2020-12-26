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منوعات

تعرف على ملف قائمة الترددات الجديدة للنايل سات 2021

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:07 م
جريدة الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين على ملف قائمة الترددات الجديدة للنايل سات 2021، بعد التحديث السنوي والموسمي أيضا للترددات سعيًا منهم وراء جودة أفضل على مستوى الصوت والصورة.

 ملف قائمة الترددات الجديدة للنايل سات 2021

تردد قنوات قرآن

ترددات قناة السعودية للقرآن الكريم
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 11179 -12149.
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: Saudia Qur’an.

تردد قناة القرآن الكريم 1
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 12053.
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 34
اسم القناة على الرسيفر: Al-majd3.

تردد قناة القرآن الكريم 2
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 12149.
الاستقطاب: افقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: 2 Qur’an.

تردد قنوات قرآن 3
معدل الترميز: 27500
القمر الصناعي: Nilesat
التردد: 12054.
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: 3 Qur’an

تردد القنوات الاخبارية

تردد قناة سكاي نيوز
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 11977.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: Sky News Arabia

تردد قناة سكاي نيوز
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 12149.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: Al Hadath News

تردد قناة بي بي سي
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 12198.
الاستقطاب: راسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: BBC News.

تردد قناة المصرية
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 11765.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: El Masryia.

تردد قنوات أبو ظبي
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 12226.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: Abu Dhabi.

تردد دي ام سي
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 11449.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: DMC.

تردد قناة سي بي سي
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 11785.
الاستقطاب: راسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: cbc.

  قائمة الترددات الجديدة للنايل سات 2021

تردد قناة الحياة
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 12207.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: Al hayat.

تردد قنوات النهار
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 11488.
الاستقطاب: عمودي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: Al Nahar.

تردد قنوات Rotana
معدل الترميز: 27500
التردد: 11296
القمر الصناعي: Nilesat
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: Rotana

ترددات قنوات MBC
معدل الترميز: 27500
التردد: 11862
القمر الصناعي: Nilesat
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: MBC 1

تردد قناة إم بي سي مصر
معدل الترميز: 27500
التردد: 12015
القمر الصناعي: Nilesat
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: MBC Masr

تردد قناة MBC مصر 2
معدل الترميز: 27500
التردد: 11938
القمر الصناعي: Nilesat
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: MBC Masr 2

تردد قناة mbc 4
معدل الترميز: 27500
التردد: 11559
القمر الصناعي: Nilesat
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: mbc 4

تردد قناة mbc action
معدل الترميز: 27500
التردد: 11476
القمر الصناعي: Nilesat
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: mbc action

 خطوات ضبط ملف قائمة الترددات الجديدة للنايل سات 2021

كيفية استقبال جميع قنوات نايلسات الجديدة
1 - اضغط على Menu – القائمة.
2 - اختر خيارات – Options.
3 - تثبيت – Installation.
4 - اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.
5 - اختر القمر Nilesat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
6 - ادخل التردد.
7 - اختر القطبية (رأسي V أفقي H).
8 - معدل الترميز (27500).
9 - اضغط Ok
10 - قم بالحفظ – Save.
11 - احفظ ترتيب القناة على الرسيفر الخاص بك لتتمكن من المشاهدة في أي وقت.

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