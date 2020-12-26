أروى قاسم أمام عمرو عبدالجليل في «عش الدبابير»

انضمت الفنانة الشابة أروى قاسم لفريق عمل مسلسل "عش الدبابير"، من إخراج أحمد خالد موسى، ومن بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد، والذي من المقرر أن ينافس في السباق الرمضاني 2021.المسلسل بطولة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، ياسمين رئيس، وعدد كبير من الشباب وضيوف الشرف، ويتبقى شخصيتين نسائيتين سيتم الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة.مسلسل "عش الدبابير" ينتمى إلى الدراما الشعبية، وتدور قصة المسلسل حول شخصين تربطهما صداقة قوية يواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، مما يجعلهما يدخلان معه في صراعات عديدة.وشاركت أروى قاسم في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل الطوفان، حيث قامت بدور بنت دينا وفتحى عبد الوهاب، وفي مسلسل نصيبى وقسمتك بدور أخت نسرين آمين، ومسلسل ألف ليلة وليلة بدور أخت شريف منير، ومسلسل حدوتة مُرة بدور غادة عبد الرازق في مرحلة الطفولة.