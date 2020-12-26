روشتة طبية لطلاب هندسة حلوان قبل امتحانات زمن كورونا

أغلقت هندسة حلوان بداية من اليوم ولمدة 3 أيام أبوابها؛ للقيام بأعمال التعقيم والتطهير داخل مدرجات ومباني الكلية؛ للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بعد وفاة أحد طلاب الفرقة الرابعة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقدّم الدكتور أمير محمد، متخصص في الطب الوقائي لـ«الدستور»، مجموعة من النصائح منها الالتزام بارتداء الكمامة والتعامل مع الزملاء بأخذ مساحة لا تقل عن المتر لتفادي انتقال العدوي بالتباعد الاجتماعي، وكذلك يجب الدخول من أبواب التعقيم المخصصة بالجامعات والحرص على وضع الكحول بالأيدي عند ملامسة أي شئ بالجامعة.وشدد «أمير» على اتباع الإرشادات الموضحة بالجامعات، خاصة في قاعات الامتحانات والبعد عن التدافع والزحام، كما أكد الحرص على تناول الفيتامينات مثل فيتامين C للقدرة على مواجهة الفيروس.كما أكد ضرورة عدم المصافحة بين الطلاب وتجنب الجلوس لساعات طويلة بالجامعة دون داعي، وحرص على النصيحة بضرورة استخدام المطهرات عند استخدام أي أدوات من الزملاء أو أثناء المشاركة بتوقيع الحضور والانصراف.أضاف المتخصص في الطب الوقائي أنه عند الشعور بأي أعراض يجب عدم النزول وإلتزام المنازل وتقديم تقرير طبي للجامعة عن الحالة الصحية للطالب، كما نصح بضرورة التزام الطلاب بالإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا من خلال الإقبال على عمليات التطهير كلما توفرت.وتشهد جامعات مصر إجراءات صارمة تجاه مواجهة وباء كورونا من خلال وضع بوابات تعقيم وإلزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية وعدم التحرك دونها، كما أنه يتم الكشف على الطلاب واتخاذ الاجراءات مع المشتبه بإصابتهم.