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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

«كرارة» يظهر في الحلقة الأولى من «الاختيار 2»

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:11 م
أمير كرارة
أمير كرارة
حسين الجندي
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كشفت مصادر من داخل فريق عمل مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني، والذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد مكي، عن قيام الفنان أمير كرارة بتصوير مشهدا بأحداث الحلقة الأولى من العمل المفترض عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وقالت المصادر لـ"الدستور"، إن "كرارة" صوّر مشهدا مهما عن طريق الفلاش باك بالجزء الأول لشخصية الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والذي استشهد في آخر حلقة بموقعة "البرث"، ضمن أحداث العمل، مشيرة إلى أن هناك مفاجآت كثيرة سوف يشهدها الجزء الثاني من العمل.

وأشارت المصادر إلى أن "كرارة" صور مشاهده منذ فترة قبل إصابته بفيروس كورونا، موضحة أن المخرج بيتر ميمي وظف وجود شخصية منسي في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار بطريقة "الفلاش باك".

ومسلسل "الاختيار" الجزء الثاني يشارك في بطولته كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادي الجيار، وأحمد شاكر عبد اللطيف، ورياض الخولي، ومن تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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