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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

بخلاف وحدي في المنزل.. 7 أفلام كلاسيكية تناسب أجواء الكريسماس 2021 (صور)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:14 م
أفلام كلاسيكية
أفلام كلاسيكية
مارسيل نظمي
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عند الحديث عن احتفالات الكريسماس 2021، وتجمع الأسرة لمشاهدة عمل فني، نتذكر فورًا فيلم وحدي في المنزل بجزأيه، فهو بمثابة جرعة مُركزة من الكوميديا والمرح الذي يليق مع بدايات كل عام؛ لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هناك أفلامًا كلاسيكية من السينما العالمية يمكنها إضافة البهجة ومشاعر النوستاليجا لأعمال الأبيض والأسود وتصوير الحياة الراقية. 
وهذه القائمة يمكنك الاختيار بينها لمشاهدتها في الكريسماس 2021 بخلاف "Home Alone".

7 أفلام كلاسيكية تناسب أجواء احتفالات الكريسماس 2021

1- عشية عيد الميلاد (1947) Christmas Eve


الفيلم كوميدي، يدور حول فيليب هاستينج، الذي يحاول أن يتمكن من رعاية ثروة عمته.


2- سأراك (1944) I’ll Be Seeing You


الفيلم يتتبع جنديًا يعاني من أجل مقابلة امرأة أحلامه، ويتسم بالرومانسية المبالغة قليلًا، إلا أنه خيار رائع لأولئك الذين يفضلون الاسترخاء على الأريكة خلال العطلات.

حقق الفيلم أكثر من 6 ملايين دولار في جميع أنحاء العالم.


3- أجراس سانت ماري (1945) The Bells of St. Mary’s


يُعد The Bells of St. Mary’s من بطولة الممثلين الكلاسيكيين الراحلين والرائعين في هوليوود بنج كروسبي وإنجريد بيرجمان، وهو أحد أشهر الكلاسيكيات في القائمة ويمكن القول إنه معروف بشكل أفضل من سلفه.

4- عيد الميلاد في ولاية كونيتيكت (1945) Christmas In Connecticut


هو فيلم رومانسي وكوميدي. من بطولة باربرا ستانويك، ويركز الفيلم على كاتبة في مجلة أجبرت على تغطية مساراتها بعد أن كذبت على رئيسها بشأن كونها ربة منزل.


5- حدث ذلك في السبيل الخامس (1947) It Happened On Fifth Avenue


كان فيلم It Happened On Fifth Avenue أحد أكثر أفلام الكريسماس التي حظيت بالشعبية والقبول الجماهيري.
الفيلم عبارة عن كوميديا صريحة وقد تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل قصة، لكنه خسر لصالح فيلم آخر.

6- معجزة في شارع 34 (1947) Miracle On 34th Street


حازت Miracle On 34th Street على بعض جوائز الأوسكار في عام 1947، وهي واحدة من أكبر الأغاني الناجحة في الأربعينيات. وعلى الرغم من أن الفيلم يبلغ من العمر 73 عامًا، إلا أنه لا يزال يشاهده سنويًا ملايين الأسر.

7- حياة رائعة (1946) A Wonderful Life


إنها ليست فقط حياة رائعة مليئة بدروس الحياة العظيمة، ولكنه واحد من أكثر الأفلام عاطفية، وأكثرها بهجة ليس فقط في الأربعينيات بل وما تلاها.

حقق الفيلم نجاحًا في شباك التذاكر عند إطلاقه، لكنه أصبح أحد أكثر الصور شهرة في تاريخ السينما.

حصل الفيلم على 8.6 نقطة للتقييم على IMDb، هو واحد من أعظم الأفلام التي تم إنتاجها عن الكريسماس. 

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بخلاف وحدي في المنزل.. 7 أفلام كلاسيكية تناسب أجواء الكريسماس 2021 (صور)
بخلاف وحدي في المنزل.. 7 أفلام كلاسيكية تناسب أجواء الكريسماس 2021 (صور)
بخلاف وحدي في المنزل.. 7 أفلام كلاسيكية تناسب أجواء الكريسماس 2021 (صور)
بخلاف وحدي في المنزل.. 7 أفلام كلاسيكية تناسب أجواء الكريسماس 2021 (صور)
بخلاف وحدي في المنزل.. 7 أفلام كلاسيكية تناسب أجواء الكريسماس 2021 (صور)
بخلاف وحدي في المنزل.. 7 أفلام كلاسيكية تناسب أجواء الكريسماس 2021 (صور)
بخلاف وحدي في المنزل.. 7 أفلام كلاسيكية تناسب أجواء الكريسماس 2021 (صور)
بخلاف وحدي في المنزل.. 7 أفلام كلاسيكية تناسب أجواء الكريسماس 2021 (صور)
بخلاف وحدي في المنزل.. 7 أفلام كلاسيكية تناسب أجواء الكريسماس 2021 (صور)
بخلاف وحدي في المنزل.. 7 أفلام كلاسيكية تناسب أجواء الكريسماس 2021 (صور)
بخلاف وحدي في المنزل.. 7 أفلام كلاسيكية تناسب أجواء الكريسماس 2021 (صور)
بخلاف وحدي في المنزل.. 7 أفلام كلاسيكية تناسب أجواء الكريسماس 2021 (صور)
بخلاف وحدي في المنزل.. 7 أفلام كلاسيكية تناسب أجواء الكريسماس 2021 (صور)

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