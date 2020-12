بخلاف وحدي في المنزل.. 7 أفلام كلاسيكية تناسب أجواء الكريسماس 2021 (صور)

7 أفلام كلاسيكية تناسب أجواء احتفالات الكريسماس 2021

1- عشية عيد الميلاد (1947) Christmas Eve

2- سأراك (1944) I’ll Be Seeing You

3- أجراس سانت ماري (1945) The Bells of St. Mary’s

4- عيد الميلاد في ولاية كونيتيكت (1945) Christmas In Connecticut

5- حدث ذلك في السبيل الخامس (1947) It Happened On Fifth Avenue

6- معجزة في شارع 34 (1947) Miracle On 34th Street

7- حياة رائعة (1946) A Wonderful Life





وهذه القائمة يمكنك الاختيار بينها لمشاهدتها في الكريسماس 2021 بخلاف "Home Alone".الفيلم كوميدي، يدور حول فيليب هاستينج، الذي يحاول أن يتمكن من رعاية ثروة عمته.الفيلم يتتبع جنديًا يعاني من أجل مقابلة امرأة أحلامه، ويتسم بالرومانسية المبالغة قليلًا، إلا أنه خيار رائع لأولئك الذين يفضلون الاسترخاء على الأريكة خلال العطلات.حقق الفيلم أكثر من 6 ملايين دولار في جميع أنحاء العالم.يُعد The Bells of St. Mary’s من بطولة الممثلين الكلاسيكيين الراحلين والرائعين في هوليوود بنج كروسبي وإنجريد بيرجمان، وهو أحد أشهر الكلاسيكيات في القائمة ويمكن القول إنه معروف بشكل أفضل من سلفه.هو فيلم رومانسي وكوميدي. من بطولة باربرا ستانويك، ويركز الفيلم على كاتبة في مجلة أجبرت على تغطية مساراتها بعد أن كذبت على رئيسها بشأن كونها ربة منزل.كان فيلم It Happened On Fifth Avenue أحد أكثر أفلام الكريسماس التي حظيت بالشعبية والقبول الجماهيري.الفيلم عبارة عن كوميديا صريحة وقد تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل قصة، لكنه خسر لصالح فيلم آخر.حازت Miracle On 34th Street على بعض جوائز الأوسكار في عام 1947، وهي واحدة من أكبر الأغاني الناجحة في الأربعينيات. وعلى الرغم من أن الفيلم يبلغ من العمر 73 عامًا، إلا أنه لا يزال يشاهده سنويًا ملايين الأسر.إنها ليست فقط حياة رائعة مليئة بدروس الحياة العظيمة، ولكنه واحد من أكثر الأفلام عاطفية، وأكثرها بهجة ليس فقط في الأربعينيات بل وما تلاها.حقق الفيلم نجاحًا في شباك التذاكر عند إطلاقه، لكنه أصبح أحد أكثر الصور شهرة في تاريخ السينما.حصل الفيلم على 8.6 نقطة للتقييم على IMDb، هو واحد من أعظم الأفلام التي تم إنتاجها عن الكريسماس.