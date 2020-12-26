آخر احصائيات فيروس كورونا فى مصر اليوم السبت 26-12-2020





أخر اخبار اعداد اصابات فيروس كورونا فى مصر وسجلت وزارة الصحة المصرية ارتفاع إصابات فيروس كورونا في مصر 130.126 حالة، بينما سجلت ارتفاع تعافي 108985 حالة، وأخيرا ارتفاع وفيات لـ 7309 حالة حتى الآن.



ومن مجهودات الدولة التي تحرص دائما علي صحة المواطنين بكافة الطرق والاشكال المختلفة تم تجهيز وسائل مختلفة لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



ارقام طوارئ وزارة الصحة المصرية كما نشرت وزارة الصحة المصرية خطوط اتصالات مختلفة لتغطية كافة البلاد ولعدم وجود عطل عند الاتصال بطوارئ الوزارة والدولة ومنها:

* الرقم الأول 105

* الرقم الثاني 15335

* الرقم الثالت يختص بالواتس اب 01553105105

* إضافة إلى ذلك إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف من خلال تلك الروابط (نسخة أندرويد..



وتحرص الدولة المصرية دائما علي الحفاظ علي صحة المواطنين بمختلف المحافظات وبمختلف الطبقات ايضا في مجال الصحة يعالج الجميع بشكل موحود وباهتمام مكثف ويرجع ذلك بسبب ما تعانيه البلاد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا بكوفيد 19- والذي تحور الآن إلى 3 أشكال متنوعة تصرخ منهم العالم خوفا من انتشار سلالة جديدة وذلك لسرعتها الشديدة في الانتشار ويزعمت بعض البلاد ومنها بريطانيا وأمريكا وألمانيا أن أصل انتشار أو وجود السلالة الجديدة تأتي من جنوب إفريقيا ولكن لا حد يعلم الآن ما هي حقيقة السلالة ولكن يعتقد البعض أنه انتشر ليتعايش بداخل جسم الإنسان ليحور بداخله ليبقي ويعيش أكثر فأكثر. وسجلت وزارة الصحة المصرية ارتفاع إصابات فيروس كورونا في مصر 130.126 حالة، بينما سجلت ارتفاع تعافي 108985 حالة، وأخيرا ارتفاع وفيات لـ 7309 حالة حتى الآن.ومن مجهودات الدولة التي تحرص دائما علي صحة المواطنين بكافة الطرق والاشكال المختلفة تم تجهيز وسائل مختلفة لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".كما نشرت وزارة الصحة المصرية خطوط اتصالات مختلفة لتغطية كافة البلاد ولعدم وجود عطل عند الاتصال بطوارئ الوزارة والدولة ومنها:* الرقم الأول 105* الرقم الثاني 15335* الرقم الثالت يختص بالواتس اب 01553105105* إضافة إلى ذلك إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف من خلال تلك الروابط (نسخة أندرويد.. bit.ly2MHG97L - نسخة أيفون.. apple.co3gURgYJ وتحرص الدولة المصرية دائما علي الحفاظ علي صحة المواطنين بمختلف المحافظات وبمختلف الطبقات ايضا في مجال الصحة يعالج الجميع بشكل موحود وباهتمام مكثف ويرجع ذلك بسبب ما تعانيه البلاد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا بكوفيد 19- والذي تحور الآن إلى 3 أشكال متنوعة تصرخ منهم العالم خوفا من انتشار سلالة جديدة وذلك لسرعتها الشديدة في الانتشار ويزعمت بعض البلاد ومنها بريطانيا وأمريكا وألمانيا أن أصل انتشار أو وجود السلالة الجديدة تأتي من جنوب إفريقيا ولكن لا حد يعلم الآن ما هي حقيقة السلالة ولكن يعتقد البعض أنه انتشر ليتعايش بداخل جسم الإنسان ليحور بداخله ليبقي ويعيش أكثر فأكثر.





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يبحث المصريين دائما عن آخر تطورات فيروس كورونا في مصر من حيث الانتشار والتعافي والوفيات أيضا بحسب بيان وزارة الصحة المصرية.يشار إلى أن مصر أعلنت في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية في يناير الماضي عن ظهور أول حالة إصابة فيروس كورونا في مصر قادمة أجنبية وليست لأي مواطن مصري بالمرة ومن هنا بدأت سلسلة الإصابات في الظهور تباعا وحتى تلك الإصابة جاءت وهي لا تعاني تماما من أي أعراض.