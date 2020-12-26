التحقيق في محاولة تهريب 185 ألف يورو بمطار القاهرة

تباشر نيابة النزهة الجزئية، التحقيقات في اتهام راكب بمحاولة تهريب 185 ألف يورو وحوالي 25 ألف جنيه مصري عبر مطار القاهرة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، تمكنت من ضبط راكب بحوزته 185 ألف يورو وحوالي 25 ألف جنيه مصري.وتبين من التحقيقات أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس عثر مع راكب المضبوطات، وذلك بالمخالفة لقوانين مكافحة غسل الأموال، والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. وتحرير محضر ضبط بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.