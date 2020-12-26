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سياسي

للموظفين.. إجراءات ومواعيد التظلم من تقارير الأداء

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:29 م
تقارير الأداء
تقارير الأداء
مني هيبة
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منح قانون الخدمة المدنية، موظفى الدولة الحق في التظلم من تقارير الأداء الموضوعة من الجهة التي يعملون بها، أمام لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض، في ديوان الهيئة أو الوزارة التابعين لها، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانهم بالتقرير، على أن يقدم التظلم من تقارير الأداء على النموذج المعد لهذا الغرض.

فيما تلتزم إدارة الموارد البشرية في المؤسسة التابع لها الموظف، بتدوين التظلم من تقارير الأداء المقدمة، في سجل خاص بذلك، وتسليم الموظف المتظلم صورة من تظلمه بعد التأشير عليه بما يفيد تسلم الأصل.

إجراءات التظلم من تقارير الأداء

ويعرض التظلم من تقارير الأداء على لجنة خاصة، تكون مداولاتها سرية، ولها استيفاء ما تراه لازمًا من بيانات ومعلومات من الموظف، أو رئيسه المباشر، أو رئيسه الأعلى، أو إدارة الموارد البشرية، إضافة إلى مراجعة سجل الأداء الوظيفي الخاص به خلال السنة السابقة للتظلم. 

ويصدر قرار اللجنة مسببا بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

تفاصيل نتيجة التظلم من تقارير الأداء

فيما تلتزم إدارة الموارد البشرية، بإعلان الموظف الكترونيا أو ورقيا أو كليهما بحسب الأحوال، بنتيجة تظلمه من تقرير تقويم أدائه، والأسباب التى بنيت عليه، وذلك من خلال 15 يومًا من تاريخ البت فى تظلمه.

وفى حالة إعلان الموظف ورقيا وامتناعه عن تسلم صورة من تقرير نتيجة تظلمه، والتوقيع بما يفيد ذلك، يتأشر على أصل التقرير بذلك، يودع فى ملف خدمته للرجوع إليه عند اللزوم.

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