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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

أعرف حقك.. طريقة إعلان الموظف بتقرير الأداء

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:01 م
طريقة إعلان الموظف
طريقة إعلان الموظف بتقرير الأداء
مني هيبة
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حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، طريقة إعلان الموظفين التابعين للجهاز الإداري للدولة، بتفاصيل تقيمات الأداء الخاصة بهم، التي تقدرها الجهة المباشرة التابعين لها خلال العام، وحددتها اللائحة بثلاث تقارير منفصلة في النصف الأول من شهر مايو، ونوفمبر، ويونيو من كل عام، على أن يتم إعتماده من السلطة العليا خلال النصف الثاني من الشهر ذاته. 

طريقة إعلان الموظف بتقرير الأداء 

وألزمت اللائحة إدارة الموارد البشرية، بإعلان الموظف إلكترونيا أو ورقيا أو كليهما بحسب الأحوال، بصورة من تقرير تقويم أدائه، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة.

وفى حالة إعلان الموظف ورقيا وامتناعه عن تسلم صورة من تقرير أدائه، وتوقيعه بما يفيد ذلك، يتأشر على أصل التقرير بذلك.

كما ألزمت اللائحة الجهة الإدارية بإعلان أسماء الموظفين الذين حصلوا على مرتبة ممتاز فى تقارير تقويم الأداء، على موقع الوحدة الإلكتروني، وفي لوحة الإعلانات المعدة لذلك، شرط أن تكون فى مكان بارز، إلى جانب الإعلان عنها فى كل إدارة يتبعها الموظفون الحاصلون على هذه المرتبة ولا يرفع الإعلان إلا بعد مضى 15 يومًا.

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