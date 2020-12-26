الأعراض الجانبية للقاح موديرنا
السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:05 م
إيمان ماهرطباعة
تعرض طبيب أمريكي في مدينة بوسطن، لأعراض جانبية تمثلت في حساسية شديدة بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا، الذي تنتجه شركة «موديرنا الأمريكية».
ووجد تحليل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن لقاح "مودرنا" يبدو أكثر فاعلية إلى حد ما لدى الأشخاص الأصغر سنا منه لدى كبار السن، كانت فعالية اللقاح 95.6% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما، و86.4% بين أولئك الذين يبلغون 65 عاما فأكثر.
-يشعر الشخص الذي تناول اللقاح بالإجهاد، والصداع، والقشعريرة.
- كانت الآثار شديدة الضرر نادرة، لكنها تظهر في الجرعة الثانية وليس الأولى.
-ويشعر الشخص بآلام شديدة في المعدة.
-من ضمن الأعراض الشعور بدوار وارتفاع في ضربات القلب.
ووجد تحليل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن لقاح "مودرنا" يبدو أكثر فاعلية إلى حد ما لدى الأشخاص الأصغر سنا منه لدى كبار السن، كانت فعالية اللقاح 95.6% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما، و86.4% بين أولئك الذين يبلغون 65 عاما فأكثر.
الأعراض الجانبية للقاح موديرنا
- الآثار الجانبية الأكثر شيوعا هي ألم في موقع الحقن.
-يشعر الشخص الذي تناول اللقاح بالإجهاد، والصداع، والقشعريرة.
- كانت الآثار شديدة الضرر نادرة، لكنها تظهر في الجرعة الثانية وليس الأولى.
-ويشعر الشخص بآلام شديدة في المعدة.
-من ضمن الأعراض الشعور بدوار وارتفاع في ضربات القلب.