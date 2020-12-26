

ووجد تحليل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن لقاح "مودرنا" يبدو أكثر فاعلية إلى حد ما لدى الأشخاص الأصغر سنا منه لدى كبار السن، كانت فعالية اللقاح 95.6% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما، و86.4% بين أولئك الذين يبلغون 65 عاما فأكثر.



الأعراض الجانبية للقاح موديرنا

- الآثار الجانبية الأكثر شيوعا هي ألم في موقع الحقن.



-يشعر الشخص الذي تناول اللقاح بالإجهاد، والصداع، والقشعريرة.



- كانت الآثار شديدة الضرر نادرة، لكنها تظهر في الجرعة الثانية وليس الأولى.



-ويشعر الشخص بآلام شديدة في المعدة.



-من ضمن الأعراض الشعور بدوار وارتفاع في ضربات القلب.



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-من ضمن الأعراض الشعور بدوار وارتفاع في ضربات القلب.

تعرض طبيب أمريكي في مدينة بوسطن، لأعراض جانبية تمثلت في حساسية شديدة بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا، الذي تنتجه شركة «موديرنا الأمريكية».