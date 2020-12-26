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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل ومواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:06 م
مي عمر
مي عمر
محمد قدري
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ينتظر الجمهور المسلسلات الجديدة التي تعرض خلال الموسم الشتوي الحالي وتشغل المسلسلات الجديدة جزءا كبيرا من معدلات البحث المختلفة ونرصد تفاصيل ومواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لمي عمر خلال هذا التقرير.

تفاصيل ومواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لمي عمر

قررت شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، عرض المسلسل الدرامي الجديد "لؤلؤ" من بطولة الفنانة مي عمر في أولى بطولاتها المطلقة من خلال العرض على قنوات أون وإم بي سي، ويبدأ المسلسل في الظهر للجمهور بداية من غدا الأحد، في 27 ديسمبر الجاري، فيعرض على شاشات "ON" الساعة 7:45 مساء كعرض أول ويعاد في تمام الساعة 2 صباحا، و1 مساء، كما يعرض المسلسل على شاشة "ON drama" في تمام الساعة 10 مساءً كعرض أول والإعادة الساعة 5 صباحا، و3 مساء ويعرض المسلسل عبر شاشة "MBC 1" الساعة 4 عصرا ويعاد الساعة 3 صباحا و8 صباحا وعبر قناة nbc العرق في تمام الساعة 4 عصرا ويعاد الساعة 2 صباحا و10:30 صباحا كما يعرض عبر منصتي "watch it" و"shahid".

أبطال وقصة مسلسل لؤلؤ لمي عمر

تقدم مي عمر في مسلسلها الجديد شخصية مطربة صاعدة تحلم بالشهرة، وتواجه العديد من العقبات حتى تصل إليها بعد عناء وتغلب على الصعاب والعمل لا يعد قصة حياة المطربة شيرين عبد الوهاب كما أشيع.

والمسلسل من بطولة عدد كبير من النجوم منهم النجم أحمد زاهر، والنجمة نجلاء بدر، والنجمة نرمين الفقي، والفنان الشاب محمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، وحمدي هيكل، والمسلسل من تأليف الفنان الشاب محمد مهران، ومن إخراج محمد عبدالسلام، تحت إشراف المخرج محمد سامي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر أن تنطلق مي عمر من لؤلؤ إلى تصوير مسلسلها الجديد نسل الأغراب مع أحمد السقا وأمير كرارة للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم.

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