«رغم كورونا».. 2020 عام الرياضة لكل الفئات في الإسكندرية

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، حصاد الأنشطة التي تمت في عام 2020، حيث نفذت برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية العديد من الأنشطة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منها:تم تنفيذ خطة استثمارية للمديرية خلال العام المالى 2019 – 2020 لـ3 من الهيئات الشبابية والرياضية، وبلغت قيمة الخطة الاستثمارية المعتمدة للمديرية 3 مليون و470 ألف جنيه، كما تم استكمال نادي نهضة العامرية ونادي السيالة، وإنشاء مبنى الإدارى مركز شباب حارس، ورفع كفاءة وتطوير الصالة الرياضية بالمنطقة الخلفية بمديرية الشباب والرياضة، ويعد أول صالة ألعاب للعاملين بمديرية الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية وبلغ إجمالي المترددين عليها خلال شهرين ٢٠٠ من العاملين من السيدات.وضمن مشروعات الطرح الاستثماري، تم طرح 5 مراكز الشباب (سموحة- الشلالات – ابيس 10- الدخيلة –الحرية) بواقع 2 مركز شباب تطوير شامل وجزئى بمركز شباب الشلالات وسموحة، و4 حمامات سباحة فى مراكز (سموحة – الدخيلة – ابيس 10- الحرية)، وتم الانتهاء من 2 حمام سباحة، وافتتاح حمام سباحة ابيس 10 بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية، وجار افتتاح مركز شباب الدخيلة.كما تم إنشاء مركز شباب وادى القمر بتبرع كامل من إحدى الشركات (7 مليون جنيه)، وتم رفع كفاءة وتطوير بعض الملاعب بالهيئات الشبابية والرياضية وهم (نزل أبو تلات، ومركز شباب الأنفوشى، مركز شباب الشلالات، نادى شباب الحضرة، مركز شباب طيبة، مركز شباب الدخيلة، مركز شباب أبو سمبل، مركز شباب أبيس 10)، وبلغ إجمالى التبرعات 10 مليون و600 جنيها.وتم إنشاء أول ساونا لنادى شعبى يفيد أهالى المنطقة بنادى الرمل، كما تم إشهار ٤ مراكز شباب جديدة هم (السيوف٢، الفضالى، خورشيد، المنتزه)، وجار إشهار ٩ مراكز شباب جديدة.وافتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أول حديقة لذوى القدرات والهمم، بإهداء كامل من نادى روتارى الرمل بمركز شباب النصر وتعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي ومصر، حيث تم إنشاء الحديقة على مساحة ٧٠٠م٢ بتكلفة بلغت ٢٤٠ ألف جنيه بها ٧ ألعاب صممت خصيصًا لذوى الإعاقة الحركية وبها حمام خاص بها لخدمة رواد الحديقة.وعلى جانب البطولات حصلت الإسكندرية على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، حيث حصدت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لقب بطل اولمبياد الطفل المصرى للعام الثانى على التوالى ونفذت هذه الأولمبياد بالتعاون بين الإدارة المركزية للطلائع والإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية خلال الفترة من ١٢ أكتوبر حتى أكتوبر ٢٠٢٠، وتعد أولمبياد الطفل المصرى نموذج محاكاة مصغر من الأولمبياد، وحصدت الإسكندرية 9 كاسات + ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية، 9 كاسات + ميداليات ذهبية، بالإضافة إلى بطولة الجمهورية للملاكمة التى أقيمت بنادى الترسانة خلال الفتره من ٢١ نوفمبر إلى ٢٦ نوفمبر٢٠٢٠ وبطولة الإسكندرية مواليد ٢٠٠٤ بنات للموسم الرياضى ٢٠٢٠٢٠٢١ لأبطال الملاكمة ضمن فرق المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى الذى تنفذه وزاره الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، والحصول على المركز الأول والثاني والثالث.كما تم تنفيذ 5 مهرجان دراجات هوائية على كورنيش الإسكندرية، ومحور المحمودية استفاد منها ١٠ آلاف مشارك من كافة المراحل العمرية، فضلًا عن تنفيذ مسيرتين بحريتين ولأول مرة منذ ٢٥ عاما احتفالا بالعيد القومى لمحافظة الإسكندرية وذكرى انتصارات أكتوبر بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ شارك فيها ٥٠٠ مشارك.تم تصعيد طلائع الشعب الفنية للمرحلة الثانية من مسابقة كنور مصرية في مجالات الكورال والموسيقى الوترية والفن التعبيري والمسرح بإجمالي عدد طلائع مشاركين بلغ 325 مشارك، كما شاركت طلائع الفرق الفنية فى العديد من الاحتفالات أهمها افتتاح محور المحمودية، كما تم تنفيذ ١٠ معارض لأندية الفتاة والمرأة استفاد منها ٢٠٠ عارضة من مراكز الشباب المختلفة، وكذا دورات تدريبية فى المهارات الحياتية والتنمية البشرية والتكنولوجى بعدد ٧٠ دورة استفاد منها ١٠ آلاف من أبناء الإسكندرية في مرحلة الشباب والطلائع، فضلًا عن دورات فى التثقيف السياسى بلغت ١٢٠ دورة للشباب والطلائع استفاد منها عدد ٤٠٠٠ مشارك من كافة الأعمار، كما تم تنفيذ ٢٣ من الندوات الدينية بالتعاون مع الأزهر الشريف للتعريف بالإسلام الوسطي استفاد منها ٣٠٠٠ من أعضاء مراكز الشباب من كافة الأعمار.مند بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية في مارس الماضي، تم تحويل الأنشطة إلى أنشطة تفاعلية أون لاين، وبلغت إجمالى المشاهدات 3 مليون مشاهدة، وإجمالى الأنشطة التى تم بثها على الموقع الرسمى حتى الآن 3500 نشاط بين رياضة وفنى وثقافى وعلمى، وتم بث 4 فيديو توعية من أبناء المديرية على القنوات الفضائية، وتوجيه رسالة للعالم بكل اللغات وكذا لغة الإشارة تحت شعار رسالة حب (خليك فى البيت)، كما وجه العاملين بالمديرية وطلائع الإسكندرية رسالة للعالم بكل اللغات، وكذا لغة الإشارة تحت شعار رسالة حب (شكرا جيش مصر الأبيض).كما تم تنفيذ أول خيمة رمضانية وليالى العيد وبطوله كاراتية ومسابقة شطرنج ومسابقات في المعلومات العامة أون لاين، وتم تنفيذ 60 مبادرة على مدار عام 2020 استفاد منها 2 مليون و800 ألف.أما على صعيد مجال ذوي القدرات والهمم تم تنفيذ مشروع تنمية الفنون والإبداع المنفذه بمراكز شباب (الحرمين – السيوف – النصر- القبارى – الانفوشى) بإجمالي 800 مستفيد بواقع ١٠٠ من كل مركز شباب، لتنفيذ أنشطة مختلفة (فنية، رياضية).تم الانتهاء من إنجاز نسبة 90% من الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والرياضية البالغ عددهم 49 مركز شباب و76 نادى شعبى (عدد أربعة نادى شعبى) و31 اتحاد رياضى،11 من الأندية الكبرى.• المبادراتشاركت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية فى مبادرات تم تفيذها بالتعاون مع الوزارة بعدد ٣ وهم (ارفع راسك فوق للطائرات الورقية، مصر الجميلة، مبادرة Be Safe لتعقيم وتطهير دور العبادة).كما تم تنفيذ ٢٠ دورة لرفع كفاءة العاملين تضمنت تعريف بقانون الخدمة المدنية، ودورات تدريبية فى الهيئات والتفتيش المالى والمتابعة استفاد منها ٦٥٠ من العاملين بالمديرية، كما تم الرد على ١٥٨ شكوى من إجمالى ١٦٠ شكوى واردة على منظومة الشكاوى الموحدة.