رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهمين بسرقة المحال التجارية بمدينة نصر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:37 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
طباعة
أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المتاجر بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، عقب قيامهما بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى، هاتف محمول، 2 ماكينة "فيزا كارت" من داخل مقر أحد معامل التحاليل الطبية، الكائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب".

وضبط بحوزة المتهمين سيارة "ميكروباص" مبلغ بسرقتها، المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وكذا مجموعة من "المفاتيح المصطنعة- عتلة حديدية- مفك- مفتاح- ماسورة حديدية".

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، بقصد استخدامها فى وقائع السرقة، وتم بإرشادهما ضبط "مبلغ مالى من متحصلات الواقعة- هاتف محمول- إحدى ماكينات "فيزا كارت" المستولى عليهما.

وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتخلصهما من الخزينة وماكينة الفيزا كارت الثانية بإلقائهما بمحيط سكن أحدهما.

وأضافا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر بأسلوبى "كسر الباب- المفتاح المصطنع"، واعترفا بارتكابهما واقعة سرقة خزينة حديدية بداخلها (مبلغ مالى- جهاز لاب توب- أدوات إطفاء الحريق) من داخل إحدى الشركات- الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما، وكذا مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المُستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، كما تم بإرشادهما ضبط الخزينة المستولى عليها "تالفة" بمكان التخلص منها.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة من داخل المساكن والمتاجر بأسلوبى (كسر الباب- المفتاح المصطنع)، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما (صاحب محل مصوغات بالجيزة)، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها من باقى المجنى عليهم على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقية تعيينات جديدة بشركات الكهرباء براتب 3800 جنيه

التعليم العالى تنفى صحة القرار الوزارى الخاص بتعليق الدراسة

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

القضاء يحظر العمل السياسي في الجامعات والمعاهد والوظيفة العامة

الصور

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

الأكثر قراءة

مصرع 7 وإصابة 12.. تفاصيل حريق العناية المركزة بإحدى المستشفيات في العبور

القضاء يحظر العمل السياسي في الجامعات والمعاهد والوظيفة العامة

التعليم العالى تنفى صحة القرار الوزارى الخاص بتعليق الدراسة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

علامتان أقل شهرة لسرطان البروستات يمكن اكتشافهما

صحيفة: إصابة طبيب فى بوسطن بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح مودرنا لفيروس كورونا

هل يمكن تناول الباراسيتامول والإيبوبروفين فى الوقت نفسه؟

الأرز البرى يثبت فعاليته فى خفض نسبة السكر بالدم

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة أهم الفعاليات الثقافية

وفاة «إى جون» رائد أدب الخيال العلمى

اقتصاديون: مصر ثانى أكبر منتج للغاز الطبيعى فى أفريقيا

الليلة.. «ترنيمة الصلاة الأخيرة» على المسرح الكبير بالأوبرا