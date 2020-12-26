حبس المتهمين بسرقة المحال التجارية بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المتاجر بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، عقب قيامهما بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى، هاتف محمول، 2 ماكينة "فيزا كارت" من داخل مقر أحد معامل التحاليل الطبية، الكائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب".وضبط بحوزة المتهمين سيارة "ميكروباص" مبلغ بسرقتها، المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وكذا مجموعة من "المفاتيح المصطنعة- عتلة حديدية- مفك- مفتاح- ماسورة حديدية".وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، بقصد استخدامها فى وقائع السرقة، وتم بإرشادهما ضبط "مبلغ مالى من متحصلات الواقعة- هاتف محمول- إحدى ماكينات "فيزا كارت" المستولى عليهما.وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتخلصهما من الخزينة وماكينة الفيزا كارت الثانية بإلقائهما بمحيط سكن أحدهما.وأضافا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر بأسلوبى "كسر الباب- المفتاح المصطنع"، واعترفا بارتكابهما واقعة سرقة خزينة حديدية بداخلها (مبلغ مالى- جهاز لاب توب- أدوات إطفاء الحريق) من داخل إحدى الشركات- الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بأسلوب "المفتاح المصطنع".وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما، وكذا مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المُستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، كما تم بإرشادهما ضبط الخزينة المستولى عليها "تالفة" بمكان التخلص منها.وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة من داخل المساكن والمتاجر بأسلوبى (كسر الباب- المفتاح المصطنع)، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما (صاحب محل مصوغات بالجيزة)، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها من باقى المجنى عليهم على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.