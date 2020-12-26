رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يعلق على دعوات «تأجيل الامتحانات» ويوجه رسالة للطلاب

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:58 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
طباعة
علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على دعوات تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، أو إلغائها، نظرا لارتفاع إصابات فيروس كورونا، قائلًا «تحدثنا مرارًا في هذا الموضوع».

وأكد خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه على الطلاب ضرورة استكمال المحتوى الدراسي من المدرسة أو من المنزل وأن يستخدموا المصادر التعليمية المتوفرة.

وشدد على أن الامتحانات في موعدها حتى الآن، متابعا "لن نلجأ إلى الأبحاث في أى حال".

وأوضح أنه سوف يعلن أى قرار خاص بالامتحانات في الوقت المناسب وفق تقدير الدولة للموقف.

وشدد قائلًا: وحتى ذلك الحين نرجو عدم تكرار هذا السؤال، موجهًا رسالة للطلاب قائلًا «اهتموا بالتحضير الجيد للامتحانات».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القضاء يحظر العمل السياسي في الجامعات والمعاهد والوظيفة العامة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

اجتماع عاجل لوزير التعليم مع المركز القومي للامتحانات

وفاة نائب «مستقبل وطن» بالسويس بعد ساعات من رحيل زوجته

الصور

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

الأكثر قراءة

القضاء يحظر العمل السياسي في الجامعات والمعاهد والوظيفة العامة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 26-12-2020

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

علامتان أقل شهرة لسرطان البروستات يمكن اكتشافهما

صحيفة: إصابة طبيب فى بوسطن بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح مودرنا لفيروس كورونا

هل يمكن تناول الباراسيتامول والإيبوبروفين فى الوقت نفسه؟

الأرز البرى يثبت فعاليته فى خفض نسبة السكر بالدم

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
ماجد حبته
هل ينتحر أردوغان فى ليبيا؟!
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة أهم الفعاليات الثقافية

وفاة «إى جون» رائد أدب الخيال العلمى

اقتصاديون: مصر ثانى أكبر منتج للغاز الطبيعى فى أفريقيا

الليلة.. «ترنيمة الصلاة الأخيرة» على المسرح الكبير بالأوبرا