وزير التعليم يعلق على دعوات «تأجيل الامتحانات» ويوجه رسالة للطلاب

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على دعوات تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، أو إلغائها، نظرا لارتفاع إصابات فيروس كورونا، قائلًا «تحدثنا مرارًا في هذا الموضوع».وأكد خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه على الطلاب ضرورة استكمال المحتوى الدراسي من المدرسة أو من المنزل وأن يستخدموا المصادر التعليمية المتوفرة.وشدد على أن الامتحانات في موعدها حتى الآن، متابعا "لن نلجأ إلى الأبحاث في أى حال".وأوضح أنه سوف يعلن أى قرار خاص بالامتحانات في الوقت المناسب وفق تقدير الدولة للموقف.وشدد قائلًا: وحتى ذلك الحين نرجو عدم تكرار هذا السؤال، موجهًا رسالة للطلاب قائلًا «اهتموا بالتحضير الجيد للامتحانات».