يقدم لكم «الدستور» أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 26-12-2020، وآخر ما سجله سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يبحث عنه كثيرون بشكل يومي، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.ومع اقتراب احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية يلجأ البعض لشراء الهدايا الذهبية، وقدم برنامج أسواق في حلقته الجديدة نصائح للمستهلكين لكيفية شراء هدية ذهب بسعر مناسب.علي المستوي المحلي، تشهد أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم، استقرار بعد أن سجل سعر جرام الذهب 816 جنيهًا لعيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية المصرية.ويقدم موقع "الدستور" في تقريره اليوم، أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في الأسواق المصرية.أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 26-12-2020سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 699 جنيهات.سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 816 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 931 جنيهًا.علي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.05%، وصعد سعر الأوقية 0.89 دولارًا، لتسجل الأوقية 1873 دولارا، في الساعة 12:41 ظهرا بتوقيت القاهرة، بحسب وكالة بلومبرج.ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم كما تشير التوقعات في شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه من المرتقب أن ترتفع أسعار الذهب، مدعومًا بتراجع سعر الدولار وانتشار جائحة كورونا بشكل قوي.يشار الي أنه من أبرز نصائح للمستهلكين عند الشراء هو اختيار الذهب الذى تم طرحه مؤخرا بالسوق وهو عبارة عن أطقم ذهبية ذات أوزان خفيفة وتشمل سعر المصنعية وكافة الرسوم الاخري.ويُعد الذهب ملاذا آمنا بمعنى يتم الطلب عليه فى حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو أكثر أو بعكس أى أدوات استثمارية أخرى.