سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 26-12-2020 فى البنوك المصرية

يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 26-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك مصر وبنك الاستثمار.استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 51.57 جنيه وللبيع 48.48، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.63 جنيه وللبيع 48.82، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشارء 51.63 جنيه وللبيع 48.34، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.60 جنيه وللبيع 48.63، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.75، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64، أما في بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 51.60 جنيه وللبيع 51.21.وفي بنك الإمارات دبي الوطني ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.80 جنيه وللبيع 48.01، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.59، وفي بنك أبوظبي الأول سجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 47.70، وفي المصرف المتحد ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 51.62 جنيه وللبيع 47.45، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.75 جنيه وللبيع 48.41، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.47 جنيه وللبيع 48.52، وفي وفي بنك مصر سجل للشراء 51.60 جنيه وللبيع 48.82، أما في بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 52.20 جنيه وللبيع 48.62.أما في بنك بلوم مصر فتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 51.63 جنيه وللبيع 51.25، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 51.66 جنيه وللبيع 48.60، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.63 جنيه وللبيع 47.71، وفي المصرف العربي الدولي انخفض سعر الدينار ليسجل للشراء 51.60 جنيه وللبيع 51.21، أما في البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 47.70.