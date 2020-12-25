رئيس محكمة النقض ينعى المستشار لاشين إبراهيم

نعى ببالغ الحزن والأسى، المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ونواب رئيس محكمة النقض وقضاتها، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية الانتخابات.وأعرب رئيس المحكمة عن خالص الحزن لفقدان المحكمة المستشار لاشين رحمه الله الذي طالما كان رمزا مشرفا لرجالات القضاء وصاحب تاريخ قضائي ثري ومسيرة مشرفة على مدار أربعين عاما قدم خلالها كل غال وثمين في سبيل أداء الواجب، غفر الله له وتغمده بواسع رحمته.