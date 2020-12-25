رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب مشيدًا بتحريم الأزهر الانضمام للإخوان: ضربة في رأس التنظيم

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:46 م
النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن
كريمة ابوزيد - السيد السعدني
طباعة
أشاد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بفتوى الأزهر الشريف تحريم الانضمام لجماعة الإخوان واعتبار ذلك حرام شرعا لما ثبت في حقها من رمي المجتمع بالكفر، وارتكاب أعمال عنف وإرهاب وتشويه النصوص واقتطاعها من سياقها لخدمة أغراضها الشريرة.

وأضاف محسن في بيان له اليوم، إن فتوى الأزهر ضربة في رأس تنظيم الإخوان الإرهابي لأنها تنسف وجودهم تماما وتجعل المجتمع في عداء تام لهذه الفئة الضالة لما ثبت من إجرامها في حق الجميع.

وحمل محسن تنظيم الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية مسئولية عشرات الحوادث التي وقعت في مصر على مدى السنوات الماضية وبالخصوص في صفوف المدنيين ورجال وأبطال الجيش والشرطة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن تحريم الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية شرعا، ياتي في إطار تجريم أعمالها سياسيا وقانونيا من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع، مشيرا إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التي نجت من خطر تنظيم الإخوان الإرهابي خلال السنوات الأخيرة، وكل دولة ظهر بها هذا التنظيم الشرير كان مآلها إلى الضياع والدمار والأمثلة واضحة للجميع.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

«الصحة»: إمدادات طبية لمستشفى العريش العام لمواجهة كورونا بشمال سيناء

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

حقيقية تعيينات جديدة بشركات الكهرباء براتب 3800 جنيه

الصور

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

الأكثر قراءة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

«دفعتني للجنون».. سجن مؤرخ روسي قطَّع حبيبته بمنشار

بالرقم القومي.. خطوات الحصول على كود الطالب studea.emis

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

«هنا مر سيدنا موسي».. أهم المعالم الجيولوجية فى سيناء (صور)

أيام زمان

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

مقالات الرأي
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
ماجد حبته
هل ينتحر أردوغان فى ليبيا؟!
المزيد

الثقافة

هويدا عطا تدخل موسوعة «جينيس» عن كتاب «الربع الخالي»

في الذكرى 102 لميلاده.. السادات يروي قصة أم الأفندي

افتتاح معرض «وسكتت عن الكلام المباح» للفنان سمير فؤاد

دكتور مجدى يعقوب بثقافة المنيا