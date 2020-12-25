نائب مشيدًا بتحريم الأزهر الانضمام للإخوان: ضربة في رأس التنظيم

أشاد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بفتوى الأزهر الشريف تحريم الانضمام لجماعة الإخوان واعتبار ذلك حرام شرعا لما ثبت في حقها من رمي المجتمع بالكفر، وارتكاب أعمال عنف وإرهاب وتشويه النصوص واقتطاعها من سياقها لخدمة أغراضها الشريرة.وأضاف محسن في بيان له اليوم، إن فتوى الأزهر ضربة في رأس تنظيم الإخوان الإرهابي لأنها تنسف وجودهم تماما وتجعل المجتمع في عداء تام لهذه الفئة الضالة لما ثبت من إجرامها في حق الجميع.وحمل محسن تنظيم الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية مسئولية عشرات الحوادث التي وقعت في مصر على مدى السنوات الماضية وبالخصوص في صفوف المدنيين ورجال وأبطال الجيش والشرطة.وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن تحريم الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية شرعا، ياتي في إطار تجريم أعمالها سياسيا وقانونيا من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع، مشيرا إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التي نجت من خطر تنظيم الإخوان الإرهابي خلال السنوات الأخيرة، وكل دولة ظهر بها هذا التنظيم الشرير كان مآلها إلى الضياع والدمار والأمثلة واضحة للجميع.