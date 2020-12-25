نواب التنسيقية يشاركون بحفل تخرج برنامج «المجالس الشعبية بالمحليات»

شارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حفل تخرج مجموعة منتقاة من برنامج «المجالس الشعبية بالمحليات» بمركز تدريب أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.وحضر كل من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب ومحمد عزمي عضو مجلس الشيوخ ومحمد السباعي عضو مجلس الشيوخ بدعوة من الدكتور محمد صالح هاشم برفقة كريمة المستشار الوزير عدلي حسين والدكتورة دينا فؤاد وكيل وزارة الشباب والرياضة النائبة سولاف درويش والدكتورة نيفين مكرم.وكانت لجنة التدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أنهت أعمال تدريب النواب الجدد بمجلسي النواب والشيوخ من أعضاء التنسيقية تحت شعار «نواب بتفيد نواب».