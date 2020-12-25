نائب مشيدًا بتنوع برلمان 2021: يخلق جدلًا يصب في مصلحة المواطن

أشاد النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، بالتنوع الحزبي الموجود لبرلمان 2012، موضحا أن الآمال معقودة عليه فهو برلمان مختلف يضم كافة أطياف المجتمع، بجانب مسئوليات كبيرة معلقة بأدائه، معلنا انضمامه للجنة السياحة.وأشار قاسم خلال تصريحات له إلى أن البرلمان الجديد يضم 13 حزبا سياسيا، و12 حزبا فى القائمة الوطنية وحزب النور، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما يضم عشرات المستقلين، مما يخلق حالة من الجدل والثراء، ويجعل هناك حالة من الحوار والنقاش البناء تحت قبة البرلمان، وكل ذلك يصب فى مصلحة الوطن وقضاياه.وشدد عضو مجلس النواب على أن دور مجلس النواب، هو تعزيز الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، ومواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية، ومنها موقف البرلمان الأوروبي الأخير، والادعاءات الكاذبة والظالمة ضد مصر، وهو ما يؤكد الحاجة الماسة لبرلمان نشط متفاعل مع القضايا ويضم أعضاء وطنيين يقظين لمختلف التحديات والمؤامرات على الدولة.وقال قاسم، إن ما تحقق على أرض مصر من إنجازات طوال السنوات الأخيرة خير مثال على أن الاصطفاف الوطني خلف الرئيس السيسي، يعود بالفائدة على المصريين جميعا، فالرئيس ذا رؤية شاملة وقيادة حكيمة، ويعرف تماما حجم التحديات التي تواجه الوطن، واستعاد ريادة القاهرة وسط الدول العربية والمنطقة برمتها.