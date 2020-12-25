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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ألبومات 2020.. منافسة بين مطربات لبنان وسوريا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:14 م
عمرو دياب
عمرو دياب
حسين الجندي
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تأثرت سوق الغناء المصرية والعربية في صيف 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما دفع البعض للتراجع عن تقديم ألبومات غنائية، بينما قدم آخرون ألبوماتهم بشكل جريء ومهم في ظل تلك الأزمة التي اجتاحت العالم وأثرت على جميع أنواع الفنون المختلفة، وفي حصاد 2020 ترصد «الدستور» أبرز تلك الألبومات.

قدمت المطربة اللبنانية إليسا ألبوم «صاحبة رأي» وهو الألبوم 12 لها، وطُرح رسميا في الأسواق يوم 1 أغسطس 2020، والألبوم اختصرت فيه حياتها وفكرها وطباعها وكيفية مواجهة المواقف، وضم 18 أغنية مختلفة بين الأغاني المصرية واللبنانية.

وخلال 2020 قدم الهضبة عمرو دياب ألبوم «سهران» وهو الألبوم الـ33 له، وصدر قبل جائحة كورونا في مصر بالتحديد في 12 فبراير 2020 بواسطة شركته «ناي فور ميديا»، وضم الألبوم 12 أغنية، وتم ضم 4 أغانٍ منفردة طرحها في صيف 2019 السابق، وتعاون في هذا الألبوم مع الشعراء تامر حسين وأيمن بهجت قمر وشادي نور وعزيز الشافعي وصابر كمال وخالد تاج الدين وأحمد المالكي وأحمد زغلول.

كما تعامل الهضبة عمرو دياب مع الموزعين (نادر حمدي وطارق مدكور وأسامة الهندي ورامي سمير)، ومن الملحنين مع عمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وبلال سرور وشريف بدر وأحمد زغلول ومحمدي وكان الألبوم أول تعاون بين عمرو دياب وابنته جانا في أغنية «جميلة».

وفي سبتمبر الماضي، طرحت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصرى ألبوم «لا تستلسم» باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث ضم 20 أغنية ومن أغانيه (وش كنت أقول) من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

وطرحت الفنانة أنغام ألبومها الخليجي «مزح» في أوائل نوفمبر الماضي، وضم مجموعة من كبار الشعراء والملحنين ومنهم "سهم" و"صادق الشاعر"، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذي يقدم أغنية "مزح" من ألحان "صادق الشاعر"، والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد والذي شارك في الألبوم بـ 5 أغنيات وهي: "أناني"، "طاولة" من ألحان "صادق الشاعر" وثلاثة أعمال أخرى وهي "ثلاث حروف، آخر لقاء، تسلم يدينه" من ألحان "سهم".

وفي شهر سبتمبر الماضي، قدم مصطفى قمر ألبومه «لمن يهمه الأمر 2» وضم 7 أغانٍ وهى "مسافر وعجوز فى المدينة ودقى عودك وحبك على جبينى وسوسنة وحنونة وهغنيلك"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وتعاون «قمر» فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عددا من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.

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