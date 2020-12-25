موعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2021 من وزارة التربية والتعليم

تزايدت معدلات البحث عن موعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2021 التي أعلن عنها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية، بعد إقرارها من قبل مجلس النواب خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع اقتراب حلول عام 2021 الموعد المحدد لبدء تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2021، حيث يستفيد من القرار نحو 2.1 مليون معلم ومعاون من العاملين في القطاع التعليمي العام والأزهري.

جدول مرتبات المعلمين بعد الزيادة 2021

ومن المقرر أن يبلغ متوسط مرتبات المعلمين بعد الزيادة الجديدة في يناير 2021 بعد تطبيقها واعتمادها من قبل وزارة المالية أن يبلغ متوسط راتب المعلم المساعد 2125 جنيهًا، فيما يبلغ راتب المعلم المتوسط 2350 جنيهًا.

ويبلغ متوسط راتب سعر المعلم الأول 2525 جنيهًا، ورابت معلم أول (أ) بمتوسط 2835 جنيهًا، فيما يرتفع راتب المعلم الخبير إلى 3639 جنيهًا، وراتب المعلم الكبير 4675 جنيهًا.

موعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2021

وردا على تساؤلات الكثير من المعلمين حول موعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2021، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات صحفية سابقة، أنه سيتم بدء تطبيق زيادة مرتبات المعلمين خلال شهر يناير 2021.

في السياق ذاته كشف الدكتور إبراهيم شاهين وكيل نقابة المعلمين عن متوسط الزيادة الشهرية لمرتبات المعلمين بعد تطبيق الزيادة الجديدة، موضحًا أن متوسط الزيادة الشهرية للمعلم المساعد ستتراوح من 360 إلى 630 جنيهًا لكبير المعلمين، بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

تكلفة زيادة مرتبات المعلمين 2021

في سياق متصل أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن تكلفة زيادة مرتبات المعلمين الجديد المقرر تطبيقها في شهر يناير المقبل، تصل إلى 6.6 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

وأوضح وزير التربية والتعليم في تصريحات صحفية سابقة، أن الزيادة الجديدة يرجع إلى اعتبار المعلمين حجر الأساس في المشروع القومي لتطوير التعليم، موضحًا أن الهدف من زيادة مرتبات المعلمين تحسين ظروف المعيشة.

كما أكد وكيل نقابة المعلمين أنه تم إصدار قرار بزيادة بدل الامتحانات بنحو 25%، بالإضافة إلى زيادة بدل المعلم، وبدل الأداء بنسبة 50%، موضحا أن تلك الزيادة قد تختلف بين معلم مساعد ومعلم خبير، حيث تبدأ من 50 جنيهًا إلى 180 جنيهًا، مشيرًا إلى زيادة تلك البدالات يجعل زيادات المعلمين تتراوح بين 350 إلى 450 جنيهًا.