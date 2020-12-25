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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد وطرق سداد الفاتورة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:38 م
الغاز المنزلي
الغاز المنزلي
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ارتفعت معدلات البحث من المواطنين عبر محركات البحث العالمية، على رأسها محرك البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد وطرق سداد الفاتورة.

ويوفر "الدستور" لقرائه في هذا التقرير رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد وطرق سداد الفاتورة في نقاط بسيطة.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد


وعن كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد في البداية، يجب على العميل الدخول على موقع الغاز الطبيعي بتروتريد من هنـــــــــــــــا.

وبعد ذلك يقوم بالضغط على كلمة إدخال قراءة العداد وسيظهر له خانات فارغة تحتوي على رقم الشقة والبلوك وخانات أخرى لأرقام عداد الغاز.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيًا

- دخول العميل على موقع الغاز الطبيعي بتروتريد.. من هنـــــــــــــــا.
- الضغط على تسجيل قراءة العداد.
- يجب تحديد المحافظة التابع لها عداد الغاز، واختيار المنطقة.
- ادخل البيانات الخاصة بالعميل والموجودة في وصل الغاز (فرعي، شقة، قطاع، بلوك، عمارة).
- كتابة الأرقام الموجودة في المربع الأسود الموجود في وصل الغاز.
- كما يمكن للمواطن تسجيل القراءات عن طريق الاتصال بالرقم المختصر لخدمة العملاء 1122، أو عن طريق تطبيق بتروتريد، أو من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

طرق سداد فواتير الغاز إلكترونيًا على موقع بتروتريد

1- عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر.
2 - من خلال تطبيق موبايل ماي فوري.
3 - بواسطة تطبيق موبايل جوميا.
4 - من خلال مكاتب البريد.
5 - من خلال كل منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

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