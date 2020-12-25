رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد وطرق سداد الفاتورة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيًا

- كما يمكن للمواطن تسجيل القراءات عن طريق الاتصال بالرقم المختصر لخدمة العملاء 1122، أو عن طريق تطبيق بتروتريد، أو من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

طرق سداد فواتير الغاز إلكترونيًا على موقع بتروتريد 1- عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر.

2 - من خلال تطبيق موبايل ماي فوري.

3 - بواسطة تطبيق موبايل جوميا.

4 - من خلال مكاتب البريد.

5 - من خلال كل منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).



