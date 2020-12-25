استهزاء بعقول الأتراك.. أردوغان يوزع الحلوى وسط تجمهر في ظل معاناة كورونا

دائمًا ما يعتمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أساليب البروباجاندا البائدة، فضلًا عن استمراريته باستهزاء عقول الأمة التركية.ففي صورة هزلية، تجول الرئيس بعد أدائه صلاة الجمعة اليوم، في جامع عمر أوزتورك بمقاطعة أوسكودار بإسطنبول، ووزع الحلوى على المواطنين والصحفيين، وسط تجمهر لا يتناسب مع إجراءات التباعد الاجتماعي في ظل معاناة الأتراك من فيروس كورونا.وتأتي واقعة توزيع الحلوى بعد اتباع الرئيس التركي أردوغان استراتيجية توزيع الشاي على المواطنين، ناصحًا إياهم بأن يشربوا الشاي لينسوا همومهم والأزمة الاقتصادية، ولكن يبدو أن الحلوى ستكون هي الاستراتيجية التالية لتخفيف المُر الشعب التركي.يذكر أن الرئيس التركي أردوغان، أدى مشهدًا هزليًا، يوم السبت الماضي، في تقليد ساذج لبعض القادة الأوروبيين عندما يجرون جوالات تسوق كمواطنين عاديين.وتوجه أردوغان بنفسه، وسيرًا على قدميه، إلى مخبز بمقاطعة أوسكودار، في مدينة إسطنبول، لشراء الخبز والسميت، في محاولة منه لاستمالة قلوب المواطنين.