وزير الأوقاف يتفقد أعمال إنشاء مسجد المولى بالعلمين الجديدة (صور)

تفقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال إنشاء مسجد المولى بمدينة العلمين الجديدة بحضور وزير الأوقاف السوداني والوفد المرافق له.واستمع وزير الأوقاف ومحافظ مطروح إلى شرح عن إنشاءات المسجد، حيث تبلغ المساحة الكلية للمسجد 4200 متر ويسع 3000 مصل ومن المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاء والافتتاح في عيد الفطر المقبل.كما تفقد وزير الأوقاف ومحافظ مطروح ووزير الأوقاف السوداني مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة الذي تم إنشاؤه، حيث أشادوا بالأعمال الإنشائية.