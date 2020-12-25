كنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى تحتفل بعيد الميلاد المجيد

احتفلت كنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى للأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، وفقًا للتقويم الغربي.وترأس الأب جرجس أرمانيوس، راعي الكنيسة، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمعاونة الشماس أسامة أنيس، وبحضور عدد من أفراد الرعية، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية.وتحتفل الكنائس الغربية: السريان، والكاثوليك، والأسقفية، والروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة، بعيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي.وأقامت عدد من الكنائس التي تتبع التقويم الغربي قداسين خلال الاحتفال بالعيد، وأقامت الكنيسة الكلدانية بمصر قداسين لعيد الميلاد المجيد، أحدهما مساء أمس الأول الخميس، والآخر صباح اليوم الجمعة، وسط إجراءات احترازية مُشددة.