النيابة الإدارية تعلن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2018

تفاصيل مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2018 ووضعت الأمانة العامة شروط للمتقدمين للتعيين في هذه الوظيفة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا:



1- ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).



2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 2712021 تاريخ آخر يوم لسحب الملف.



3- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.



4- أن تثبت لياقته الصحية وفقا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.



تسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الالكتروني: ووضعت الأمانة العامة شروط للمتقدمين للتعيين في هذه الوظيفة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا:1- ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 2712021 تاريخ آخر يوم لسحب الملف.3- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.4- أن تثبت لياقته الصحية وفقا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.تسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الالكتروني: من هنا ، خلال الفترة من 112021 إلى 1512021.

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2018.