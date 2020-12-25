العثور على جثة شاب داخل شقته في عين شمس

عثر رجال المباحث بالقاهرة، على جثة شاب داخل شقته في منطقة عين شمس، وتم نقله إلى المستشفى، وتشير التحريات الأولية إلى أن المتوفى مصاب بمرض نفسي، وشنق نفسه.وتلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا، من شخص، باكتشافه جثة شاب مشنوقا داخل شقته، وبالانتقال والفحص، تبين أن الضحية مصاب بمرض نفسي، دفعه للانتحار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وتجري مباحث قسم شرطة عين شمس تحريات مكثفة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة.