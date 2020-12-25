إصابات «كورونا» فى هولند تقترب من 750 ألف حالة

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 743 ألفًا و493 حالة، حتى صباح اليوم الجمعة بتوقيت امستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى عشرة آلاف و914، وتعافي 8873 من المصابين.وأعلنت هولندا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 43 أسبوعًا.