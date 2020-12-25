الصادرات المصرية.. السلع تامة الصنع تستحوذ على 47.5% وتراجع المواد الخام

سجل هيكل الصادرات المصرية تحسنًا على مدار أشهر العام الحالي 2020، لصالح السلع تامة الصنع على حساب صادرات المواد الخام والسلع نصف مصنعة، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.ويشير تقرير الإحصاء، إلى ارتفاع نصيب صادرات السلع تامة الصنع من إجمالي الصادرات المصرية من 44.3 %لـ 47.5%، لتسجل 9.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020، يليها السلع نصف مصنعة بنسبة 28% مقابل 22.9% بقيمة 5.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.وفى المقابل، تراجعت نسبة صادرات الوقود لـ15.2% من جملة الصادرات المصرية بقيمة 3.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 بـ مقابل 23.9% تمثل 5.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليها، وصادرات المواد الخام من 0.6% لـ 0.5%.