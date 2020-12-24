«الوطنية للتدريب» تنظم أساسيات الإدارة لمتدربي البرنامج الرئاسي

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب على مدار 4 أيام متتالية برنامج أساسيات الإدارة لمتدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بداية من يوم الأحد ٢٠ ديسمبر، وقدمه كل من د.فرانك ڤيرميولن، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ود.جون مارك ليرودا، أستاذ علم الاجتماع؛ من كبار الخبراء بالمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (L'ÉNA). وتضمن البرنامج محاضرات نظرية علاوة على دراسات الحالة ومناقشات حول التحديات والفرص المتاحة، من خلال الاعتماد على منهجية "التعلم بالممارسة" والأنشطة الفردية والجماعية.يأتي البرنامج في إطار تبادل الخبرات المستمر بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (L'ÉNA)، بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة؛ للاستفادة من التجربة الرائدة للمدرسة الفرنسية في تدريب الكوادر التنفيذية. وتضمن البرنامج عدة محاور، من أهمها؛ التطوير المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار وإدارة الإبداع والتغيير.واعتمد د. فرانك ڤيرميولن ود. جون مارك ليرودا في تصميم البرنامج التدريبي في علوم الإدارة على ٨ مبادئ رئيسية مع تحديد أهداف التدريب؛ فكان الهدف الرئيسي هو أن يقدموا للمتدربين المفاهيم الأساسية في علوم الإدارة وأهم روادها وفهم أفكارها الأساسية مع التطبيق والممارسة العملية، وذلك من خلال مراعاة التوازن بين النظرية والتطبيق.كما اشتمل كل موضوع من الموضوعات الثمانية على أهدافه الخاصة وعرض الجانب التاريخي له وتقديم الأسس في تلك الموضوعات؛ حتى يتمكن كل مُتدرب من تحليل الموقف الإداري بأي مؤسسة.وتم تناول تلك الموضوعات في جلسات متتابعة؛ تضمنت المدرسة الكلاسيكية للإدارة والعلاقات الإنسانية والنظم المؤسسية والإدارة الاستراتيجية وثقافة وهوية المؤسسات وصناعة القرار وعلوم الإدارة والقيادة وعلم الإبداع.من ناحيته، أوضح د. جون ليرودا أن متدربي البرنامج قد أظهروا رغبةً وانخراطًا كبيرين في تلقي العلوم النظرية وموضوعاتها المختلفة أثناء جلسات التدريب، وحققوا نجاحًا كبيرًا في التعلم والتطبيق، كما أكد على ذلك أيضًا د. فرانك ڤيرميولن؛ مُبينًا أن هناك البعض الذي تعرف على علوم الإدارة لأول مرة واستفاد كثيرًا، وآخرين لديهم بالفعل خلفية متخصصة عن الإدارة حيث أن أحد المتدربين هو مدرس لعلم الإدارة الاستراتيجية.واستفاد جميعهم مع توفير أمثلة تناسب تلك المستويات المختلفة، وتمكنوا من العمل معًا من خلال التدريبات القصيرة ودراسات الحالة. وأضاف أيضًا أن جميع المتدربين تشاركوا في الرغبة في الوصول إلى أفضل ما لديهم في قاعات التدريب.ويرى ڤيرميولن أن المدرسة الوطنية للإدارة (L'ÉNA) بفرنسا تشارك الحكومة المصرية العديد من الجهود، كما أن المدرسة الفرنسية تعلمت الكثير من الأكاديمية الوطنية للتدريب على مدار العامين الماضيين، وأن الأكاديمية بدورها ستجد الكثير لتتعلمه من خبرات السنوات الـ 50 للمدرسة للفرنسية.وقدم كل من ليرودا وڤيرميولن توجيهات بورش العمل؛ كان من أبرزها السعي للحصول على نتائج نوعية أثناء التطبيق، حيث استفاد متدربي البرنامج من تلك التوجيهات واستخلصوا إلى أن الكم والكيف والوقت والمنظور من أهم الخصائص التي يجب أن تُبْنَى عليها الإدارة الناجحة. كما انتهج البعض مبدأ التجربة والخطأ؛ فقاموا بالتصميم والتطوير أثناء العمل، بينما انتهج آخرون أسلوب العصف الذهني والتخطيط الجيد المسبق لضمان جودة مخرجات العمل والتغلب على العقبات.ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وتم تخريج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدرب في شهر نوفمبر 2020، وقد بدأت الدفعة الثالثة في 8 نوفمبر الماضي وعددهم 66 متدرب سيتم تدريبهم لمدة عام مُقسم إلى 9 أشهر تدريب نظري، و3 أشهر تدريب ميداني.