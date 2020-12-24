مطالبات برفع رسوم ماكينات الصرف الآلى مع بداية العام الجديد

مع انتهاء عام 2020، يبحث المواطنون عن تفاصيل عودة رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي، خاصة وأن البنك المركزي المصري لم يحدد موقفه حتى الآن بالنسبة لتحديد احتساب عمولات السحب أو التحويل على مستوي البنوك المصرية، بالرغم من أن البنوك تستعد بداية يناير إلغاء مبادرة تحصيل العمولات على السحب من ماكينات الصرف الآلي.قال أحمد محمود، أحد المواطنين المترتدين علي ماكينات الصرف الآلي، إن الدولة حرصت كل الحرص من بداية ظهور فيروس كورونا في مصر علي تطبيق الإجرائات وتقليل الازدحام أمام الماكينات، ويأمل أن تستمر هذه المبادرة بعد دخول الدولة في الموجة الثانية من فيروس كورونا.وأشار إلى أن الدولة تحرص على سلامة المواطنين من تطبيق كل الإجراءات اللازمة للتصدي للفيروس والحد من لأزدحام لتجنب انتشار فيروس كورونا.وفي نفس السياق، يقول «عبد الراضي»، أحد المواطنين، أن عودة رسوم ماكينات الصرف الآلي سوف يسبب ازدحام كبير، وذلك سيساعد علي انتشار العدوي بين المواطنين، لافتًا إلى أن الدولة منذ بداية ظهور الفيروس تقوم بمساعدة الأهالي بتوفير منحة العمالة الغير منتظمة، والغاء رسوم السحب من الماكينات، وتوفير لقاح ضد كورونا، لذلك يأمل أن تستمر إلغاء سحب الرسوم علي ماكينات الصرف الآلي لتجنب ازدحام المواطنين وعدم انتشار العدوى بينهم.وأشار عزيز إسلام، أحد المواطنين، إلى أنه لا يرى اي ضررًا من رجوع الرسوم إلى الماكينات، ولكن يجب حرص المواطنين على المسافات بينهم وارتداء الكمامات واستخدام المواد المطهرة قبل استخدام ماكينات الصرف الآلي.